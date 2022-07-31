Кэшбэк начисляется в рамках Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых карт», проводимой «АЛЬФА-БАНК» в период с 25 сентября 2018 года по 24 сентября 2023 года, полный текст правил доступен по ссылке .

в месяц клиентам других банков, свыше — 0,5% от суммы (не более 1500 ₽)

в банкоматах других банков по всему миру

при покупках от 100 000 ₽ в месяц

Те, у кого уже есть дебетовая Альфа-Карта с бесплатным обслуживанием, кэшбэком за покупки и начислением процентов на остаток, точно знают, как получить максимум пользы. Эта карта придумана специально для тех, кто знает счёт деньгам. Попробуйте и оцените её возможности сами!

5 причин заказать дебетовую Альфа-Карту

— до 2% кэшбэка за все покупки и до 33% у партнёров. — Бесплатное обслуживание карты. — Бесплатное пополнение и снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнёров. — Онлайн-переводы на счета в другие банки через мобильное приложение и интернет-банк.

Оформить Альфа-Карту можно за 3 простых шага: заполните онлайн-анкету (достаточно паспорта), дождитесь звонка или смс о готовности карты, получите её бесплатно с представителем банка или в ближайшем офисе банка.

Совет от банка

Подключив членов семьи, вы сможете увеличить кэшбэк и доход на остаток, ведь они зависят от суммы покупок по Альфа-Карте в предыдущем месяце.

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