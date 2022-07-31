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Кэшбэк на все покупки
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1,5%
при покупках от 1 ₽
Максимальная сумма кэшбэка в месяц
5 000 ₽
Снятие наличных
Бесплатно
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Бесплатно до 50 000 ₽
в банкоматах других банков по всему миру
Переводы по номеру телефона
Бесплатно
клиентам Альфа-Банка
Бесплатно до 100 000 ₽
в месяц клиентам других банков,
свыше — 0,5% от суммы (не более 1500 ₽)
Валюта
₽, $, €, £, ₣
Моментальная смена привязанного к карте счёта (₽, $, €, £, ₣) в приложении
Кэшбэк начисляется в рамках Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых карт», проводимой «АЛЬФА-БАНК» в период с 25 сентября 2018 года по 24 сентября 2023 года, полный текст правил доступен по ссылке.
Те, у кого уже есть дебетовая Альфа-Карта с бесплатным обслуживанием, кэшбэком за покупки и начислением процентов на остаток, точно знают, как получить максимум пользы. Эта карта придумана специально для тех, кто знает счёт деньгам. Попробуйте и оцените её возможности сами!
до 2% кэшбэка за все покупки и до 33% у партнёров.
Бесплатное обслуживание карты.
Бесплатное пополнение и снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнёров.
Онлайн-переводы на счета в другие банки через мобильное приложение и интернет-банк.
Оформить Альфа-Карту можно за 3 простых шага: заполните онлайн-анкету (достаточно паспорта), дождитесь звонка или смс о готовности карты, получите её бесплатно с представителем банка или в ближайшем офисе банка.Совет от банка
Подключив членов семьи, вы сможете увеличить кэшбэк и доход на остаток, ведь они зависят от суммы покупок по Альфа-Карте в предыдущем месяце.
Подробнее об условиях
Обслуживание:
всегда бесплатно
Кэшбэк от банка:
до 2% за все покупки
Кэшбэк от партнёров:
до 33%
Правда, что я могу заказать Альфа-Карту на сайте и сразу начать ею пользоваться?
Да, это правда. Вы сможете оплачивать покупки и копить кэшбэк. Выплатим его, когда получите пластиковую карту. Сразу же активируются другие преимущества карты: бесплатное снятие наличных во всех банкоматах, бесплатные переводы и так далее.Подробнее
Как начисляется кэшбэк?
Кэшбэк начисляем за покупки по картам. Начисление происходит до 15 числа следующего месяца. Проверяйте его в приложении и компенсируйте любую покупку, сумма которой меньше или равна накопленному кэшбэку.
Как получить кэшбэк 2%?
Мы начисляем кэшбэк 1,5% за все покупки при тратах от 1 ₽, 2% при тратах от 100 000 ₽ в месяц.
За какие покупки будет меньше кэшбэка?
Если кратко — то за все ваши повседневные покупки. В список Центробанка попали супермаркеты, оплата топлива и других услуг. Точно узнать категорию можно по MCC-коду операции. Вот полный список:
Розничная продажа продуктов питания и еды: 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
Оплата потребительских товаров: 5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945, 5200, 5712, 5942, 5994, 5211, 5722, 5732, 4812, 5963, 597
Услуги связи: 4814, 9402
ЖКУ: 4900
Оплата топлива: 5541, 5542
Медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения: 5912, 5975, 5976, 8043, 5122
Медицинские услуги: 4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8099, 8062, 8071, 8021
Услуги по перевозке пассажиров: 4111, 4112, 4131, 4511, 3011, 3000-3350
Услуги образования: 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351
Проживание в гостинице, отеле или хостеле: 7011, 7032, 3501-3999, 4722
Услуги организаций культуры: 7832, 7922, 7991
Где посмотреть МСС-код?
В нашем приложении или Альфа-Онлайн: откройте историю операций, нажмите на любую покупку и увидите МСС-код в разделе Код торговой точки.
За какие операции по карте кэшбэк не начисляется?
Кэшбэк не начисляется за снятие наличных и комиссии банка по карте, списанные в соответствии с действующими тарифами. Кроме того, банк не начисляет кэшбэк по операциям в казино и тотализаторах; покупку лотерейных билетов и облигаций; операциям, совершённым в пользу паевых фондов, ломбардов; по операциям с финансовыми организациями; по всем операциям, связанным с переводом денежных средств на счета/карты АО «Альфа-Банк» и других банков; по операциям, связанным с оплатой штрафов, налоговых платежей, судебных выплат, оплату государственных и жилищно-коммунальных услуг; по операциям, связанным с оплатой услуг страховых компаний; по операциям с драгоценными камнями и металлами, часами и ювелирными изделиями; по операциям, связанным с платежами по залогам и облигациям; по операциям, связанным с переводом денежных средств в счёт увеличения остатка электронных денежных средств («Яндекс.Деньги», WebMoney, и т. д.), за операции, связанные с использованием карты в коммерческих целях: операции оплаты товаров и услуг для юридических лиц (например, покупки продовольственных товаров, мебели итд в крупных гипермаркетах), услуг курьера и агентств по отправке грузов, оплата услуг прямого маркетинга, по операциям, совершенным в METRO Cash&Carry, SELGROS Cash&Carry; за покупки за рубежом по картам Alfa Card (кроме покупок в иностранных интернет-магазинах); за покупки за рубежом по картам Alfa Card Premium, если валюта счёта совпадает с валютой операции (кроме покупок в иностранных интернет-магазинах); за операцию, превышающую 50 000 рублей по картам Alfa Card; за операцию, превышающую 500 000 рублей по картам Alfa Card Premium. Банк оставляет за собой право аннулировать ошибочно начисленный кэшбэк и изменить перечень операций, по которым кэшбэк не начисляется.
Является ли Альфа-Карта мультивалютной?
Да. В приложении вы можете открыть текущий счет в нужной вам валюте и привязать карту в этому счету. Привязка карты происходит моментально.
Есть ли комиссия за снятие наличных?
Комиссии нет, если вы снимаете в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнёров.
Как активировать карту?
Зарегистрируйтесь в нашем приложении по номеру карты. После входа в разделе Все счета и карты выберите карту и нажмите кнопку с активацией. Придумайте и задайте пин. Готово, ваша карта активна.
Можно ли использовать бесконтактную оплату?
Для её активации нужно провести любую операцию в банкомате или при первой оплате на кассе вставить карту в терминал и ввести пин-код.
Забыли пин-код?
Замените его в приложении банка. В разделе Все счета и карты выберите карту и нажмите Новый пин-код.
Потеряли карту?
Заблокируйте её в приложении или интернет-банке.
Как оплачивать коммунальные услуги без комиссии?
Просто нажмите кнопку Оплатить и перевести в приложении банка и выберите пункт Коммунальные услуги.
Пополнение карты и перевод в другой банк без комиссии
Вы можете пополнить карту без комиссии переводом с карты другого банка в нашем приложении. Сделать перевод в другой банк можно несколькими способами:
по реквизитам счёта (9 ₽ за перевод);
по номеру телефона (до 100 000 ₽ в месяц бесплатно);
по номеру карты (см. тарифы). Нажмите кнопку Оплатить и выберите нужный пункт.
Хотите настроить пуш или смс-уведомления?
Откройте приложение и в правом верхнем углу нажмите на иконку •••. В настройках выберите нужный вам формат уведомления.
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